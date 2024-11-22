В Вологодской области жители 134 населенных пунктов сидят без света из-за непогоды

В Вологодской области последние несколько суток продолжает буйствовать непогода, ливни, шквалистый ветер, проинформировала в Telegram-канале губернатора региона Георгия Филимонова его заместитель Евгения Мазанова.

По словам чиновницы, в настоящее время без электроснабжения продолжают оставаться 134 населенных пункта в Череповецком районе, а также в Устюженском, Харовском, Междуреченском, Вологодском и Грязовецком округах.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории области наблюдаются отключения электроэнергии. По состоянию на 22.00 электроэнергия отключена в 134 населенных пунктах (2873 человека)», — сообщила Мазанова.

По словам Мазановой, из-за непогоды в Вологодской области начиная с 22:00 мск введен режим повышенной готовности. К восстановительным работам привлечены 30 человек, задействованы 10 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Карелии семь районов остались без света из-за сильного шторма.