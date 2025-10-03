В Воронеже 17-летнюю девушку похитили на глазах у знакомого

В Воронеже органы правопорядка инициировали расследование в связи с исчезновением 17-летней девушки. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Происшествие случилось на одной из улиц Воронежа. Согласно информации источника, потерпевшая находилась у входа в подъезд вместе со своим приятелем, когда к ним подъехал автомобиль. Неизвестные лица нанесли удар молодому человеку, после чего, грубо схватив несовершеннолетнюю за волосы, силой затащили ее в машину.

«Она громко кричала, а от удара у нее в кармане сработал светошумовой пистолет», — сообщается в публикации.

На имеющихся видеоматериалах видно, как один из предполагаемых злоумышленников вышел из транспортного средства и что-то сказал девушке, прежде чем насильно усадить ее внутрь. Рядом с машиной также можно заметить еще одного человека. Затем третий молодой человек быстро подбежал к подъезду, потом к машине и занял водительское место.

Сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых, ими оказались 17-летняя девушка и ее 18-летний знакомый. Молодые люди объяснили свои действия ревностью.

После инцидента участники не обращались в полицию и разошлись без взаимных претензий. Тем не менее, правоохранительные органы проведут всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего.

