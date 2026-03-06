Фейк, парализовавший Кузбасс: Минобразования раскрыло правду о массовом минировании вузов

Утренняя тревога в учебных заведениях Кемеровской области оказалась ложной. В Министерстве образования Кузбасса прокомментировали ситуацию с массовой рассылкой сообщений о минировании, которая 6 марта парализовала работу вузов, техникумов и общежитий региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе проинформировали, что сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах действительно поступили в учебные заведения. Ранее информация появилась в местных телеграм-каналах. Однако после тщательной проверки, проведенной оперативными службами, выяснилось — никакой реальной угрозы не существует. Все сообщения оказались фейковыми.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность студентов и персонала была главным приоритетом, поэтому экстренные меры, включая эвакуацию, предприняли оперативно. Силовики взяли под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Во все образовательные организации оперативно направили сотрудников правоохранительных органов, которые усилили пропускной режим и следят за порядком. Параллельно специалисты проверили здания на предмет безопасности.

Сейчас учебные заведения возвращаются к нормальному режиму работы.

«Образовательный процесс проводится в плановом режиме», — уточнили в пресс-службе министерства.

