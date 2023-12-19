В Воронеже из-за снега обрушились балконы многоквартирного дома

В центре Воронежа обрушились два балкона под тяжестью снега. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает городской пресс-центр ЖКХ. В результате инцидента повреждены два автомобиля.

«Сегодня ночью в 2:32 (мск) в аварийную службу УК «Ленинского района» поступил звонок от одного из собственников дома № 18 по ул. Пушкинская об обрушении сразу двух балконов с 3 и 4 этажей со стороны двора», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

На прошлой неделе Воронеж накрыл сильный снегопад. С ситуацией с обильными осадками не справлялась коммунальная техника, несмотря на работу ночью. На минувших выходных в городе произошла оттепель, в результате которой снег начал сходить с крыш. Из-за этого несколько машин, остановочный павильон и козырьки подъездов были повреждены.

По данным синоптиков, во вторник, 19 декабря, температура воздуха в Воронеже может достигать +2 градусов по Цельсию. Осадков в этот день не ожидается.

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