Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагическим землетрясением в Китае

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР в связи с землетрясением, произошедшим в Китае в ночь на 19 декабря. По последним данным, стихия унесла жизни 118 человек.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в документе.

Магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, расположенном на северо-западе страны. Кроме того, в районе, где произошло землетрясение, повреждены некоторые объекты инфраструктуры, электроснабжения, транспорта и связи.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР ввело на территории страны режим реагирования на землетрясения второго (повышенного) уровня. Отмечалось, что в районе бедствия работают более 1400 спасателей и пожарных.

Ранее мы сообщали, что в районе Ешилюрт турецкой провинции Малатья произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,6. Также в этот день появились сообщения о подземных толчках, которые зафиксировали на границе Индии и Пакистана.