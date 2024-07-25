В одном из многоквартирных домов в Воронеже рухнул лифт спустя 25 минут после того, как из него вышел человек. Об этом пишет канал «SHOT Проверка» .

Инцидент произошел в новом жилом комплексе «Европейский». Отмечается, что жильцы многоэтажки уже несколько раз обращались в управляющую компанию с жлобами на работу лифтового оборудования. Заявления также направлялись в аварийную службу и жилищную инспекцию Воронежской области, однако никакой реакции не последовало.

Как пишет источник, лифт регулярно застревал на этажах, трясся и ломался. Жильцы часто поднимались к себе домой по лестнице, опасаясь последствий пользования таким лифтом. В местных чатах дом прозвали «воронежским пунктом назначения».

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как курьер вышел из злосчастного лифта, а спустя почти полчаса кабинка рухнула. После инцидента проверку проводит районная прокуратора.

Ранее мы сообщали, что в московском роддоме пятеро рожениц на последних сроках застряли в лифте.