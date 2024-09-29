В Воронеже из-за падения беспилотника загорелся жилой комплекс
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В Воронежской области в ночь на 29 сентября была объявлена опасность по БПЛА.
Несколько сбитых украинских беспилотников упали в Воронеже и пригороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Один БПЛА попал в ЖК, расположенный на Московском проспекте, что стало причиной пожара.
Также произошел пожар в жилой застройке в левобережной части города.
Оперативным службам удалось ликвидировать оба пожара.
Несколько сбитых беспилотников горели на окраинах города и за его пределами. Кроме того, повреждена крыша одного из домов.
Приближаться к сбитым беспилотникам и их обломкам строго запрещено. В случае обнаружения таких находок нужно позвонить по номеру 112, сообщил Александр Гусев.
Ранее сообщалось о том, что в Липецкой области объявлен режим воздушной опасности.