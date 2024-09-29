В Воронеже из-за падения беспилотника загорелся жилой комплекс

Несколько сбитых украинских беспилотников упали в Воронеже и пригороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области в ночь на 29 сентября была объявлена опасность по БПЛА.

Один БПЛА попал в ЖК, расположенный на Московском проспекте, что стало причиной пожара.

Также произошел пожар в жилой застройке в левобережной части города.

Оперативным службам удалось ликвидировать оба пожара.

Несколько сбитых беспилотников горели на окраинах города и за его пределами. Кроме того, повреждена крыша одного из домов.

Приближаться к сбитым беспилотникам и их обломкам строго запрещено. В случае обнаружения таких находок нужно позвонить по номеру 112, сообщил Александр Гусев.

Ранее сообщалось о том, что в Липецкой области объявлен режим воздушной опасности.