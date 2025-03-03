В Воронежской и Тамбовской областях объявили опасность атаки БПЛА

Вечером 2 марта сразу в двух российских регионах была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сначала об опасности предупредили жителей Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале отметил, что силы ПВО находятся наготове, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Затем в приложении МЧС появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА в Тамбовской области.

Жителям региона напомнили о том, что при виде дрона нужно поспешить покинуть опасную зону: спрятаться в здании, под деревом, зайти в подъезд или спуститься в подземный переход.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 1 марта над регионами России было перехвачено 48 дронов ВСУ.