В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаке беспилотников
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Над территорией Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Воронежцев призвали сохранять спокойствие. Глава региона отметил, что силы противоздушной обороны приведены в полную боевую готовность.
Также Гусев напомнил гражданам о необходимости следить дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС.
В ночь на 16 апреля в регионе тоже была объявлена угроза атаки БПЛА.
В ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа. По данным Министерства обороны РФ, большая часть беспилотных летательных аппаратов, а именно 109 единиц, была сбита над Курской областью.