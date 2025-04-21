В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Над территорией Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Воронежцев призвали сохранять спокойствие. Глава региона отметил, что силы противоздушной обороны приведены в полную боевую готовность.

Также Гусев напомнил гражданам о необходимости следить дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС.

В ночь на 16 апреля в регионе тоже была объявлена угроза атаки БПЛА.

В ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа. По данным Министерства обороны РФ, большая часть беспилотных летательных аппаратов, а именно 109 единиц, была сбита над Курской областью.