В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО наготове.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области во вторник, 8 апреля.

В ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа. По данным Министерства обороны РФ, большая часть беспилотных летательных аппаратов, а именно 109 единиц, была сбита над Курской областью.