В Воронежской области привели в готовность ПВО, региону угрожают БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своем тг-канале об угрозе атаки БПЛА со стороны Украины.

Жителей Воронежской области предупредили о потенциальной угрозе. Зафиксировали активность врага на границе, не исключено, что он произведет атаку беспилотниками. Однако население призвали не впадать в панику.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Напомним, ВСУ периодически атакуют Воронежскую, Курскую, Белгородскую и другие приграничные области России. В курском приграничье ведутся активные действия по выдавливании противника за свою линию.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 1990 человек.