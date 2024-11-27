В Воронежской области произошел пожар в техпомещении автосалона

В хуторе Ветряк Воронежской области произошел пожар в техническом помещении автосалона. Пресс-служба МЧС России сообщила о том, что на 400 кв. м удалось ликвидировать огонь за короткое время и избежать распространения огня.

Как информирует ведомство, на месте инцидента задействованы 28 специалистов и девять единиц техники. Согласно информации от ГУ МЧС РФ по региону, удалось предотвратить распространение огня в технической части автосалона на Московском шоссе и избежать обрушения конструкции, что не редкость при таких пожарах.

Кроме того, удалось защитить автосалон и эвакуировать несколько десятков автомобилей из горящей зоны. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Дознаватели МЧС России уже начали выяснение причин возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что ледокол «Адмирал Макаров» загорелся в одном из портов Петербурга. По предварительной версии, на неэксплуатируемом ледоколе 26 ноября произошел пожар из-за проводимых там ремонтных работ.