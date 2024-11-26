В Большом порту Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

Ледокол «Адмирал Макаров» загорелся в одном из портов Петербурга. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение транспортной прокуратуры.

Стало известно, что в самом сообщении название судна не приводится, но опубликована фотография, подтверждающая, что это именно «Адмирал Макаров». По предварительной версии, на неэксплуатируемом ледоколе 26 ноября произошел пожар из-за проводимых там ремонтных работ.

К счастью, никто не пострадал, и на настоящий момент возгорание полностью ликвидировано. Прокуратура же проверяет закон об эксплуатации водного транспорта и соблюдение противопожарных требований.

Напомним, что под Петербургом произошло серьезное ДТП с автобусом, где пострадало больше 11 человек.