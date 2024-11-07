В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В одном из районов Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили беспилотник ВСУ.

К счастью, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

В Воронежской области по-прежнему сохраняется угроза атаки вражеских дронов. Силы ПВО находятся наготове, отметил Гусев, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали дронами предприятия в Башкирии.