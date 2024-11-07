В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
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В одном из районов Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили беспилотник ВСУ.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
К счастью, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
В Воронежской области по-прежнему сохраняется угроза атаки вражеских дронов. Силы ПВО находятся наготове, отметил Гусев, и призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали дронами предприятия в Башкирии.