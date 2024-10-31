ВСУ атаковали дронами предприятия в Башкирии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил об атаке беспилотников ВСУ на регион. По его словам, удару едва не подверглись три промышленных зоны.

Промышленные предприятия ТЭК в Уфе стали целью украинской армии. ВСУ предприняли три попытки нанести серьезный вред инфраструктуре, но у них ничего не вышло.

По словам Хабирова, один БПЛА упал на территории завода, ущерб там был минимальный и навредил работе предприятия. Там выбило стекла в одном из помещений.

Два других дрона уничтожили при подлете к производству, прямо над промзоной. Как подчеркнул губернатор, критических разрушений и жертв нет.

«В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения», — подчеркнул глава.

На месте работают экстренные службы, ситуацию держат под контролем.

Напомним, что на фоне потенциальных угроз со стороны Украины в Уфе вводили ограничения в аэропорту. По состоянию на 20:30 по мск введенные меры сняли.

Ранее сообщалось о последствиях атаки украинских сил на порт Бердянска.