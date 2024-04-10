В ВСУ назвали освобождение женщин от военной службы «старомодным подходом»

Украинские женщины должны быть готовы к тому, чтобы отправиться на военную службу, заявила в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева.

«Наша конституция гласит, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому совершенно справедливо, чтобы женщины тоже служили», — сказала Григорьева.

Советник предложила законодательно ввести норму об обязательной службе украинок в армии, ссылаясь на опыт Израиля. Существующее положение вещей Григорьева назвала старомодным подходом.

По данным издания, в ВСУ в настоящее время проходят службу 65 тысяч женщин, что на 40% больше, чем перед началом специальной военной операции. Пока что украинские дамы воюют на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что ВСУ вербуют иностранных наемников с помощью эротического видеоролика.