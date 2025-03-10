Соединенные Штаты с самого начала делали ставку на ослабление России, и следствием этой политики стали непозволительно высокие потери у ВСУ. Такое заявление сделал Чес Фриман, бывший советник главы Пентагона, во время выступления на YouTube-каналу «Neutrality Studies».

По мнению эксперта, Белый дом изначально помогал Украине, сделав ставку на ослабление РФ. Это было стратегическим ходом.

«Мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца», — указал он.

Теперь же, по утверждению Фримана, Киеву не поможет даже самое совершенное оружие, поскольку ВСУ понесли слишком высокие потери, которые стали невосполнимыми.

Ранее о возможности заключить перемирие высказался советник главы офиса Зеленского Лещенко. Он заявил, что Киев готов договариваться о перемирии на море и в небе, чтобы прекратить удары ракетами и беспилотниками. При этом он не готов подписать перемирие, которое касается сухопутного театра боевых действий.