У украинской армии начал рушиться фронт на Кураховском направлении. Такое предупреждение сделал боец ВСУ Станислав Бунятов, его слова привело издание «Страна.ua».

По утверждению военного, проблемы под Курахово у украинцев стали возникать из-за острой нехватки личного состава, а также вооружений.

«Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров», — указал он.

По этой причине линия фронта у ВСУ стала рушиться, они не в состоянии сдерживать натиск войск ВС РФ.

Ранее украинская пресса сообщила о потере контроля над населенным пунктом Дальнее, который находится южнее Курахово. В самом городе российские подразделения зачищают одну улицу за другой. Есть успехи у РФ и на других направлениях на территории ДНР.