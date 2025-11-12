В Забайкалье ликвидировали транснациональную группу «черных лесорубов»

Правоохранительные органы Забайкальского края нанесли удар по крупной схеме контрабанды ценной древесины. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили как россияне, так и иностранные граждане.

По данным следствия, банду возглавлял тандем из российского фигуранта и выходца из одной из стран Восточной Азии. Сообщники организовали полный цикл незаконной деятельности: от заготовки леса до его вывоза за рубеж. Они скупали и перерабатывали древесину, добытую «черными лесорубами», а для ее легализации использовали фиктивные таможенные декларации.

Таким способом злоумышленники наладили канал для контрабандного вывоза российского леса из страны, нанося значительный ущерб экономике и экологии.

В настоящее время собранные по делу доказательства признаны следствием достаточными для вынесения приговора. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Крыму канал нелегальной миграции.