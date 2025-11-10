Рабочие руки без документов: в Крыму ликвидировали подпольный бизнес по трудоустройству мигрантов

В Крыму ликвидировали подпольный бизнес по трудоустройству мигрантов. Двоих организаторов схемы задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации в Крыму организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и трудоустройством иностранных граждан. Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Бахчисарайского района.

По информации ведомства, злоумышленники создали полноценный нелегальный сервис для мигрантов. Они не только находили иностранцев, желавших работать на полуострове без официального разрешения, но и обеспечивали их жильем и трудоустройством. Основной рабочей силой мужчины обеспечивали строительные объекты в Сакском и Белогорском районах.

За организацию незаконного пребывания иностранцев в России, совершенную группой лиц по предварительному сговору, обвиняемым грозит серьезное наказание. Согласно Уголовному кодексу, максимальное лишение свободы по этой статье может достигать десяти лет.

