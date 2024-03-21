В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда
Фото: [Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России]
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.
Авария произошла ранним утром. С рельсов сошли девять полувагонов с углем и три цистерны с топливом, разлива которого удалось избежать.
Пострадавших в результате этого происшествия не было, экологическая угроза отсутствует.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время проводятся следственные действия.
Отмечается, что пассажирские поезда пройдут по расписанию.
18 марта в Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов грузового состава после столкновения поезда с легковым автомобилем.