В Забайкалье задержали начальника колонии за вымогательство

В Забайкалье руководитель одной из исправительных колоний был задержан. Ему инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями, а именно пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ. В скором времени ему будет предъявлено официальное обвинение, суд определит меру пресечения, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ФСБ и отделом собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю.

По данным ФСБ, подозреваемый с 2022 по 2024 год создал коррупционную схему, в рамках которой вымогал деньги у заключенных в обмен на благоприятные условия содержания или помощь в получении условно-досрочного освобождения.

В распространенном СКР пресс-релизе говорится о том, что начальник колонии заставил одного из осужденных купить для нужд учреждения различные товары и технику.

Заключенный был вынужден выполнить эти требования. В настоящее время следствие занимается выяснением размера ущерба, причиненного заключенному.

Ранее сообщалось, что сотрудник СИЗО в Кемерово получил 110 тыс. руб. за передачу телефона заключенному.