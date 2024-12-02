В Забайкалье задержали работающего на украинские спецслужбы террориста

На территории Забайкалья был задержан мужчина, который работал на украинские спецслужбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Федеральной службы безопасности.

47-летний мужчина был членом запрещенной в РФ террористической организации. Его деятельность контролировалась спецслужбами Украины.

«Подозреваемый через интернет проводил психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия Вооруженных сил России и органов власти в связи с проведением специальной военной операции», — указали журналистам.

Помимо этого, злоумышленник призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. Его задержали, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. По данному делу ведется следствие.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили крупную террористическую угрозу в Дагестане. Там накрыли группу из пяти человек, которые планировали совершить ряд мощных взрывов. У преступников уже изъяты взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ.