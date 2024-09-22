В западных районах Германии произошел третий за неделю взрыв

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии произошел очередной взрыв, сообщает портал T-Online и Vanity Club Cologne. Полиция проверяет связь этого инцидента с предыдущими хлопками.

Новый взрыв произошел перед жилым домом в Вахтберг-Адендорфе недалеко от Бонна. Сдетонировало мелкое взрывное устройство, которое не повредило здание и не причинило вреда жителям. Правоохранители ведут поиск подозреваемых, полиция проверяет связь с другими взрывами, произошедшими за последние семь дней.

Напомним, ранее на этой неделе взрывы происходили в Кельне: у входа в клуб и около магазина одежды.

Правоохранители не исключают, что подрывы устраивают преступные группировки, которые издавна конфликтуют на территории западной части Германии.

Ранее сообщалось, что в Пакистане подорвался автомобиль, сопровождающий российского посла.