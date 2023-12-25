Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» становится поводом для серьезных обсуждений в свете возможных проблем для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Как сообщает портал Interia, обновленная модель комплекса вносит значительные изменения в стратегическое балансирование на поле боя.

Статья подчеркивает, что Украина, сделавшая ставку на использование беспилотных летательных аппаратов, может столкнуться с серьезными трудностями из-за появления новой версии «Панциря». Утверждается, что этот самоходный зенитно-ракетный комплекс способен легко обнаруживать и поражать даже самые маленькие украинские беспилотники.

Согласно данным издания, модернизированный комплекс, перемещаемый на грузовике, прошел серьезное улучшение, направленное на повышение эффективности в условиях украинского конфликта. Эти изменения делают «Панцирь» более гибким и адаптированным для эффективного противостояния современным вызовам на поле боя.