В Запорожье сообщили о мощном взрыве

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. На личной странице в одной из социальных сетей он объявил о том, что в городе был слышен звук очень мощного взрыва.

На данный момент информации о возможных причинах взрыва и потенциальных последствиях не поступало. Представители местных властей и правоохранительных органов пока не выходили с официальным заявлением по этому поводу.

Напомним, что город в данным момент находится под временной оккупацией украинских националистов.