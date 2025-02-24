Во Владимирской области произошел пожар в деревоперерабатывающем цехе

В деревоперерабатывающем цехе во Владимирской области произошел пожар, охвативший площадь в 652 кв. м, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что пламя охватило промышленное предприятие в Гусь-Хрустальном районе (с. Коллпь). Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Информация о том, что стало причиной пожара, также отсутствует.

По данным ведомства, в тушении огня участвовали 16 специалистов МЧС и пять единиц специальной техники.

МЧС России в очередной раз напомнило: чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность для себя и окружающих, важно соблюдать осторожность при использовании открытого огня, правильно использовать нагревательные приборы, обеспечить безопасное хранение горючих веществ, а также регулярно проверять оборудование.

Ранее сообщалось, что в Рязани после атаки вражеского беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).