В здании военной академии в Петербурге произошел взрыв: есть пострадавшие

В академии имени Буденного в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительной информации, пострадали минимум два человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

Взрыв прогремел в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте, пострадали два человека. Источник газеты отметил, что хлопок мог произойти внутри здания. Сейчас на месте работают экстренные службы, видны машины огнеборцев и скорой помощи.

По информации 78 канала взрыв случился из-за сдетонировавшего учебного боеприпаса. Ряд каналов Сети сообщают об атаке БПЛА, однако жители не слышали характерного звука приближения дрона. Официальной информации о происшествии пока нет.

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