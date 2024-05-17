В Севастополь вернулось электричество после массированной атаки ВСУ

Во все жилые массивы Севастополя восстановили подачу электроснабжения, которая прекратилась после ночной атаки вооруженных сил Украины. Об этом на своей официальной странице пишет глава региона Михаил Развозжаев.

Ранее губернатор сообщал о том, что в результате ночного налета неприятеля на город получила повреждения электроподстанция «Севастополь».

Как заявил Михаил Развозжаев, на данный час жилые массивы во всех районах Севастополя подключили к электричеству и отключения света заканчиваются.

До этого губернатор докладывал, что ночью войска РФ смогли отбить массовую атаку украинцев на город. Удалось уничтожить десятки беспилотников и больше пяти безэкипажных катеров. С его же слов, подстанция «Севастополь» оказалась повреждена обломки украинских БПЛА. В пятницу в детских садах и школах были отменены занятия.

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