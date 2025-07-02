В Житомире прогремел мощный взрыв

В Житомире произошел мощнейший взрыв, пишет украинское издание УНИАН. По информации источника, горит автозаправочная станция (АЗС).

По данным издания, перед пожаром местные жители услышали несколько мощных взрывов. Также о взрывах в городе сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE».

По другим данным, взрыв произошел на одном из складов. Официальной информации о происшествии нет.

Житомир располагается на северо-западе Украины и является административным центром Житомирской области.

На Украине регулярно звучит сигнал воздушной тревоги в разных регионах. Это может являться следствием ударов со стороны ВС РФ по критическим объектам украинского государства, а также местам хранения западного оружия, военной техники и складам с боеприпасами.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что США решением отказаться от поставок оружия Украине захотели «выйти» из ее конфликта с РФ.