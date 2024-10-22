В Зимбабве крокодилы растерзали рыболова
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Житель Зимбабве стал добычей крокодилов. О трагедии сообщает местное издание Chronicle.
Мужчина ловил рыбу в реке Замбези. В это время к нему подплыли крокодилы. Они опрокинули лодку, на которой стоял рыболов. Хищники набросились на мужчину и утащили его под воду. Очевидцем происшествия стала женщина, которая пришла к реке, чтобы набрать воду.
Тело рыболова искали водолазы и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе, но поиски закончились безрезультатно.
Представитель полиции провинции Северный Матабелеленд отметил, что в Замбези водится много крокодилов. Он посоветовал местным жителям использовать для ловли рыбу надежные каноэ.
Ранее сообщалось о том, что в Индонезии в желудке крокодила обнаружили человеческие останки.