В Зимбабве крокодилы растерзали рыболова

Мужчина ловил рыбу в реке Замбези. В это время к нему подплыли крокодилы. Они опрокинули лодку, на которой стоял рыболов. Хищники набросились на мужчину и утащили его под воду. Очевидцем происшествия стала женщина, которая пришла к реке, чтобы набрать воду.

Тело рыболова искали водолазы и сотрудники государственного Управления по паркам и дикой природе, но поиски закончились безрезультатно.

Представитель полиции провинции Северный Матабелеленд отметил, что в Замбези водится много крокодилов. Он посоветовал местным жителям использовать для ловли рыбу надежные каноэ.

Ранее сообщалось о том, что в Индонезии в желудке крокодила обнаружили человеческие останки.