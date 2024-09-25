В Индонезии в желудке крокодила обнаружили человеческие останки

68-летний житель Индонезии стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает Metro.

Мужчина по имени Ясмин ушел на рыбалку и не вернулся домой. На поиски рыбака отправились его родственники и односельчане. Сунарди, сын Ясмина, обнаружил на берегу удочку и одежду отца.

Поиски мужчины продолжились ночью.

Ранним утром участники поисковой операции услышали громкий плеск примерно в 200 метрах от места, где были найдены вещи Ясмина. В воде они увидели огромного крокодила, из пасти которого торчали человеческие останки.

Хищника умертвили с помощью электрогенератора. Когда рептилии вспороли брюхо, то в его желудке нашли голову и руку Ясмина. Вероятно, крокодил напал на мужчину, когда тот рыбачил, стоя в воде.

Ранее сообщалось о том, что в Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека.