В зоне СВО ликвидировали известного украинского кинорежиссера

Супруга режиссера Станислава Притулы сообщила о его смерти. По ее сведениям, муж во время службы в украинской армии был ликвидирован российскими бойцами. Такие же сведения публикует украинское агентство УНИАН.

Станислав Притула, известный на Украине режиссер и экс-руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино, погиб в зоне СВО. Подробностей о его гибели нет.

Обозреватели УНИАН уточняют, что Станислава Притулу ликвидировали в зоне спецоперации еще 22 января. Отметим, что Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Известно, что Станислав Притула с 2014 года был в составе добровольческого батальона и сражался против ДНР и ЛНР на стороне украинских формирований. В 2022-м вступил в ВСУ.

Ранее сообщалось, что грузинский наемник из ВСУ погиб в перестрелке с собственным командиром.