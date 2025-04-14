Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за отправку ракет Taurus на Украину. Тем самым он повышает риск втягивания Германии в конфликт с Россией. Об этом в соцсети Х сообщила Сара Вагенкнехт, руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

По мнению политика, Мерц совершенно непригоден для выдвижения на пост главы немецкого правительства.

«Хочет втянуть Германию в войну с Россией, вместо того, чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса», — указала она.

Вагенкнехт добавила, что Мерц представляет явную опасность для собственной страны.

Ранее по поводу Мерца высказался Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ. Он заявил, что немецкому политику явно не дает покоя нацистское прошлое его отца, который воевал за Гитлера, и по этой причине Мерц сам стал нацистом. Так экс-президент России отозвался на призыв Мерца к Киеву атаковать Крымский мост.