Вандалы сожгли могилу погибшего на СВО журналиста Александра Федорчака

На месте захоронения Александра Федорчака, журналиста «Известий», трагически погибшего в зоне СВО, произошел акт вандализма: могилу сожгли и разрушили. Об этом сообщили в телеграм-канале издания.

28 марта Симферополь проводил в последний путь военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Прощание с журналистом прошло в стенах телекомпании, где он начинал свою карьеру еще в студенческие годы.

Александр Федорчак неоднократно сопровождал колонны с гуманитарной помощью, направлявшиеся на освобожденные территории, оказывая поддержку местным жителям.

Последние три года своей жизни Федорчак посвятил работе в зоне проведения спецоперации. Он погиб при подготовке очередного репортажа, став жертвой прицельного удара украинских боевиков из РСЗО HIMARS, направленного против журналистов.

Ранее сообщалось, что военкора Анну Прокофьеву похоронили в Москве с воинскими почестями.