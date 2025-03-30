Военкора Анну Прокофьеву похоронили в Москве с воинскими почестями

Церемония прощания с Анной Прокофьевой, военным корреспондентом Первого канала, прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны прошли с воинскими почестями, сообщает корреспондент «Подмосковье Сегодня».

У могилы прозвучали три залпа в воздух, а военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

В честь церемонии был доставлен венок от президента России Владимира Путина. Также венки прислали родители Анны, представители средств массовой информации, а также ряд воинских подразделений ВС России

Проводить Ирину в последний путь в траурный зал Троекуровского кладбища пришли десятки коллег Прокофьевой — сотрудники столичных и федеральных средств массовой информации. Среди присутствующих были военные, родные и близкие, друзья и учителя погибшего военкора.

На траурную церемонию прибыл Константин Эрнст, возглавляющий Первый канал.

Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, в свою очередь рассказал о том, что Прокофьевой предложили присвоить орден Мужества.

В среду, 26 марта, Анна Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, подорвавшись на вражеской мине.