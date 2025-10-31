Ваши данные были у него: в Москве задержали владельца огромной базы по «пробиву» Userbox

В Москве задержан Игорь Морозов — владелец популярного телеграм-бота для поиска персональных данных Userbox. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, а сам сервис, бывший аналогом «Глаза Бога», прекратил работу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Силовики продолжают зачистку рынка нелегального оборота персональных данных. В Москве был задержан Игорь Морозов, которого следствие считает владельцем телеграм-бота Userbox — одного из крупнейших сервисов для «пробива» людей, набравшего популярность после блокировки «Глаза Бога». Морозову вменяется статья о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Userbox позволял любому желающему за небольшую плату находить сведения о людях по номеру телефона, электронной почте, никнейму или аккаунтам в социальных сетях. Для этого бот агрегировал информацию из многочисленных утечек баз данных и открытых источников. Примечательно, что серверы этого теневого сервиса, по предварительным данным, располагались на мощностях крупного российского хостинг-провайдера «Селектел».

Задержание Морозова стало очередным этапом в масштабной кампании против «пробивщиков», которая началась с громкого дела «Глаза Бога». На данный момент бот Userbox полностью прекратил свою работу, оставив пользователей без доступа к своим услугам.

Ранее были найдены сотни фейковых Android‑приложений, которые воруют банковские данные.