Вашингтон анонсировал наиболее мощный истребительный радар на Западе

Американская корпорация Raytheon выводит боевые возможности истребителя F-15 на новый уровень, представив радиолокационную станцию APG-82(V)X. Ее ключевой особенностью является использование технологии нитрида галлия (GaN), которая обеспечивает значительное превосходство над предыдущими системами. Новая РЛС обретет резкое увеличение дальности действия, а также расширенные возможности по обнаружению целей «воздух-воздух» и «воздух-земля» и ведению радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эта модернизация особенно важна в контексте сохранения F-15 статуса единственного тяжелого истребителя западного производства. Его радар, который примерно на 50% больше, чем у малозаметного F-35, после установки APG-82(V)X выйдет на передовой технологический уровень. Более плотное расположение передающе-приемных модулей благодаря GaN-технологии не только увеличивает мощность, но и снижает тепловыделение, что делает конструкцию эффективнее и надежнее. Ожидается, что новый радар получат как новейшие F-15EX, так и модернизируемые F-15E.

Однако на глобальной арене американской новинке противостоят не менее мощные разработки. Китайские истребители J-16 и J-15T, по оценкам экспертов, уже несут самые мощные радары в мире среди самолетов своего класса. Их преимущество достигается за счет сочетания большой физической антенны и высочайшего уровня развития электронной промышленности Китая. Кроме того, J-16 уже давно интегрировал уникальное оружие — ракету «воздух-воздух» PL-XX, которая считается самой дальнобойной в своем классе. Для противодействия этому США не только усиливают сенсоры, но и работают над интеграцией на F-15EX перспективной ракеты большой дальности LRAAM, что позволит полнее раскрыть потенциал новой РЛС.

Таким образом, усиление радиолокационных возможностей F-15 является прямым ответом на технологический вызов со стороны Китая. Оба тяжелых истребителя — американский F-15EX и китайский J-16 — играют схожие роли в своих воздушных флотах: благодаря огромной дальности, мощным сенсорам и значительной боевой нагрузке они эффективно дополняют парки малозаметных истребителей пятого поколения F-35 и J-20. Противостояние в эфире и наращивание ударной мощи указывает на начало новой эры, где исход боя будет определяться не только скрытностью, но и способностью первым обнаружить противника и нанести удар на огромных дистанциях.

