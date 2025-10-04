На Западе, в частности, представители США активно обсуждают возможность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км. Несмотря на технические сложности, связанные с их использованием, все предыдущие дискуссии в НАТО о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS, истребителей F-16 и танков Abrams привели к их фактическому прибытию в ВСУ.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» и военного аналитика Игоря Коротченко, появление у Украины американских ракет Tomahawk будет равносильно объявлению войны России со стороны Соединённых Штатов и Великобритании. Об этом он сообщил в интервью сетевому изданию Readovka.

По его словам, удары по России будут наносить не украинские вооруженные силы, а подразделения, состоящие из американцев и британцев.

«С точки зрения норм международного права — это casus belli, повод к войне. Соответственно, России придется реагировать ответными ударами и, очевидно, не только по территории Украины», — уверен эксперт.

Большинство наших систем может перехватывать ракеты Tomahawk, однако массированный удар с разных направлений может создать серьёзные проблемы. Аналитик подчёркивает, что этот вопрос можно решить только одним способом, и сделать это необходимо ещё до того, как американские ракеты появятся — в Украине нужно отключить электричество.

«Надо лишить режим Зеленского света и топлива, тогда он упадет на колени и приползет подписывать мирное соглашение на российских условиях», — заключил Коротченко.

