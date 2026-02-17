«Ядерный нюхач» в беде: спецборт США WC-135R подал сигнал бедствия над Британией

В небе над Великобританией зафиксирована чрезвычайная ситуация с участием одного из самых секретных самолетов ВВС США. Реактивный Boeing, известный под неофициальным прозвищем «ядерный нюхач», подал международный сигнал бедствия при подлете к побережью графства Норфолк.

Борт, чья основная задача заключается в сборе проб атмосферного воздуха для обнаружения и идентификации ядерных взрывов, вылетел с авиабазы Милденхолл в Саффолке ранним утром. Маршрут «нюхача» пролегал в сторону Норвегии, однако после совершения маневра над северными широтами экипаж внезапно объявил о возникновении «общей чрезвычайной ситуации».

Причины экстренного решения военных пока не разглашаются. Технические специалисты отмечают, что код 7700 может означать как серьезную неисправность двигателя, так и разгерметизацию или проблемы с оборудованием для радиационного мониторинга. Около 13:10 по московскому времени самолет совершил благополучную посадку на аэродроме вылета.

Ранее самолет был замечен на Ближнем Востоке незадолго до ударов администрации Дональда Трампа по ядерным объектам Ирана в июне прошлого года. Учитывая специфику задач «ядерного охотника» — он поднимается в воздух только тогда, когда Пентагону необходимы точные данные о радиоактивных изотопах в атмосфере.

