Вашингтон испытывает затруднения с поставкой гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты Америки испытывают затруднения с поставкой нового гиперзвукового оружия. Из-за проблем с его интеграцией, партия ракет сможет быть поставлена не раньше 2025 финансового года, сообщает ТАСС .

Финансовый год начнется 1 октября, однако новое оружие до сих пор не прошло запланированные испытания. Bloomberg отмечает, что из-за проблем с интеграцией армия США еще не добилась целей по созданию первой батареи гиперзвуковых ракет. При этом уточняется, что Вашингтон намерен произвести корректирующие действия. В случае возникновения проблем во время летных испытаний, поставки вооружения могут быть отложены еще раз.

В апреле 2024 года Конгресс США признал, что Вашингтон до сих пор не развернул ни одной системы гиперзвуковых вооружений, истратив при этом на создание программы больше 10,5 миллиардов долларов.