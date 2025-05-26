Вдову Паши Техника задержали за клевету в адрес клиники в Таиланде

В Таиланде задержана Ева Карицкая, вдова Паши Техника, по обвинению в диффамации. Иск подала медицинская организация, которую связывают со смертью музыканта.

Как сообщил телеграм-канал Baza, Ева получила уведомление от тайского адвоката о возможном уголовном преследовании за клевету в адрес одной из таиландских клиник. По словам близких к Карицкой, ни она, ни ее покойный муж не обращались в эту клинику и не оставляли о ней отзывов в интернете. Уголовное дело было открыто 25 мая, а сегодня Еву задержали.

Друзья Евы полагают, что клиника могла получить аудиозапись от некой девушки, имеющей отношение к этой организации, однако ни Ева, ни Паша не знакомы с ней.

После сообщения о возбуждении уголовного дела против нее бывшая жена Паши Техника перестала отвечать на звонки, как сообщил телеграм-канал «Проект Выжившие». Уточняется, что клиника, подавшая иск, принадлежит гражданам России.

В настоящее время Ева находится в Таиланде, где также проживает ее сын от Техника.

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