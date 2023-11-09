Ведро порошка и два килограмма мефедрона: крупную нарколабораторию накрыли в Подмосковье

Житель Мурманска организовал в подвале на подмосковной даче нарколабораторию для варки мефедрона, сообщил SHOT .

По информации издания, правоохранители обнаружили в хозпостройке в коттеджном поселке в деревне Матвеево десятилитровое ведро с наркотическим веществом, свыше ста канистр с ингредиентами для варки, три респиратора, колбы, вакуумные насосы, электронные весы и расстоечный шкаф.

В самом доме были найдены свертки с мефедроном. Общий вес составил около двух килограммов.

Мужчина признался, что все приготовил сам, а помогал ему в этом 40-летний приятель. Оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде задержали автомобилиста, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.