Ведущий Малоземов перечислил правила применения бытовой химии

По словам ведущего Сергея Малоземова, наиболее опасное в бытовой химии для мытья и чистки – это то, что она содержит щелочь. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что многие современные средства бытовой химии к тому же имеют приятный запах и их можно с чем-то перепутать. Однако недавняя история с отравлением дихлофосом в Красноярском крае говорит о том, что не все так безобидно.

По мнению эксперта, для того чтобы избежать трагических случайностей не стоит хранить бытовую химию на кухне, также рядом с ней не должно быть больших источников тепла.

Он подчеркнул, что при отравлении или попадании бытовой химии на слизистые необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее врач Вадим Негребецкий рассказал о смертельной бытовой химии.