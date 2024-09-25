Врач Негребецкий рассказал о смертельной бытовой химии

На фоне трагедии в Красноярском крае директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий рассказал aif.ru , какая существует токсичная химия, которую мы регулярно применяем дома.

Бытовая химия способна стать ядом для организма. В лучшем случае это выйдет и не нанесет серьезного вреда, в худшем — произойдет ожог, серьезное отравление, вплоть до летального исхода.

Самая невысокая токсичность у гербицидов, предназначенных для растений. Однако эффект может быть отложенным. Зооциды против вредных насекомых или мелких животных опаснее, так как даже мелкие дозы способны довести до летального исхода. Именно такой тип отравы важно хранить в далеком от детей месте. Также нужно подписать банки, чтобы не перепутать при использовании с чем-то другим.

Напомним, в Сибири четыре ребенка скончались после употребления полуфабрикатов. Полагают, что причиной стало токсичное вещество. Эту версию проверяют, но она пока не нашла подтверждения. Родители жертв в ужасе от произошедшего, но дают показания.

Ранее сообщалось, что отец семьи из Красноярского края ответил журналистам.