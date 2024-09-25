Ведущий Малоземов пояснил, почему не стоит бояться взрывов телефонов

По словам ведущего Сергея Малоземова, события в Ливане, где от взрывов беспроводных устройств пострадали тысячи людей, заставляют задуматься, а все ли в порядке с нашими гаджетами, однако здесь была совершена хитроумная операция спецслужб. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что была создана целая подставная компания по производству пейджеров, чтобы специально передать их тому заказчику, на которого они охотились. Обычный гражданин такого рода целью не является, никому не интересно взрывать конкретно чей-то телефон.

По мнению эксперта, специалисты по информационной безопасности во всем мире пытаются выяснить, реально ли так взломать гаджет, чтобы батарея перегрелась и взорвалась. Теоретически это возможно, однако в обычной жизни человек с такой проблемой маловероятно столкнется.

Он добавил, что в целом опасаться возгораний и взрывов следует в отношении устройств, имеющих весьма большую литийионную батарею, вроде электросамокатов.

Ранее политолог Руслан Курбанов дал оценку массовым электронным устройствам в Ливане.