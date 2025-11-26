Пицца с ядом или заминированный автомобиль: как планировали убить Владимира Соловьева

Громкий процесс о попытке ликвидации известного российского телеведущего обрастает новыми пугающими подробностями. В зале суда выяснилось, что злоумышленники всерьез рассматривали сценарий отравления журналиста через популярный сервис доставки еды, планируя подменить обычный ужин на смертельно опасный. Об этом пишет ТАСС.

В стенах Второго Западного окружного военного суда продолжают вскрываться детали изощренного плана по устранению Владимира Соловьева. В ходе слушаний была обнародована аудиозапись прослушки, установленной в жилище одного из ключевых фигурантов — Андрея Пронского. На пленке зафиксировано обсуждение, достойное шпионского триллера: заговорщики детально прорабатывали схему, как вычислить адрес телеведущего, отследить его заказ через сервис доставки и подменить безопасную еду на отравленную пиццу.

Фантазия обвиняемых не ограничивалась лишь кулинарными диверсиями. В качестве альтернативы звучали предложения нанести токсичные вещества на элементы управления автомобилем журналиста, чтобы яд проник в организм через кожу рук. Однако, взвесив все риски, группа сочла методы с отравлением недостаточно надежными. В итоге выбор пал на более грубый, но, по их мнению, верный способ — подрыв машины с помощью самодельного взрывного устройства.

Сам Пронский, оказавшись прижатым уликами, попытался убедить суд в фальсификации аудиозаписи. Его подельник Владимир Беляков избрал иную тактику: он признался в политической ненависти к ведущему и факте слежки, но категорически отрицал намерение убивать, утверждая, что хотел лишь уничтожить имущество. Следствие же уверено: нити заговора ведут за границу. По версии обвинения, приказы и обещания вознаграждения поступали напрямую от украинской военной разведки через мессенджеры, превращая группу радикалов в инструмент политического террора.

