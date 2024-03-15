Великобритания опровергла возможность появления лазерного оружия у Украины

Разрабатываемые британцами системы лазерного оружия еще не готовы, поэтому и речи нет о том, чтобы отправлять их в распоряжение ВСУ. Об этом заявил один из представителей английского министерства обороны, его слова привело издание Newsweek.

В январе в Великобритании проходили испытания лазерного оружия. Тогда лазер, смонтированный на боевом корабле, поразил ряд целей, как надводных, так и воздушных. После этого украинский депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что Лондон готов протестировать свою инновационную систему DragonFire на Украине.

«DragonFire еще не введен в эксплуатацию, система вооружения все еще находится на стадии исследований и разработок», - категорически отверг все слухи представитель британского военного ведомства.

Он добавил, что у правительства Великобритании на данный момент нет никаких планов по поводу развертывания лазерного оружия на украинской территории.

Ранее немецкий журнал сообщил, что Украина может все-таки получить ракеты Taurus из Германии. Их для начала передадут британцам, а уже те их перешлют на украинскую территорию.