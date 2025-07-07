Великобритания сообщила об атаке на торговое судно у берегов Йемена
В Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Фото: [flickr.com]
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) опубликовало сообщение об атаке, которой подверглось британское торговое судно вблизи берегов Йемена.
Согласно официальным данным, инцидент случился в 51-й морской миле к юго-западу от порта Ходейда — важнейшего торгового узла в Аденском заливе.
По информации UKMTO, несколько малых судов атаковали корабль, открыв по нему огонь. В результате нападения поврежденное судно осталось на месте, а экипаж был вынужден покинуть корабль и сейчас ожидает помощи.
Состояние экипажа, а также подробности повреждений судна на данный момент уточняются, однако, по предварительным сведениям, никто не пострадал.
Этот инцидент происходит на фоне обострения ситуации в регионе, где в мае США и Израиль наносили авиационные и ракетные удары по йеменскому городу Ходейда.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам новым ударом после ракетного пуска.