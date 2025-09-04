Велосипедист в Ижевске столкнулся с птицей и чуть не потерял зрение

В Ижевске 16-летний велосипедист получил тяжелое повреждение органа зрения вследствие столкновения с пернатым во время велопрогулки. Об этом информировало Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

Несчастный случай произошел, когда шестнадцатилетний подросток ехал на велосипеде, пренебрегая средствами защиты. Набрав скорость, он допустил столкновение с птицей, что спровоцировало серьезную травму глаза и обширное кровоизлияние. Первоначально юноша не обратил должного внимания на случившееся, однако спустя некоторое время заметил ухудшение зрения и появление «тумана» перед глазами.

С указанными симптомами он обратился за помощью в приемное отделение глазной клиники. После проведения обследования специалисты приняли решение о необходимости оперативного вмешательства, благодаря которому врачам удалось сохранить зрение несовершеннолетнему пациенту.

